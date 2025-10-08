На Западе выдвинули гипотезу о третьей мировой войне

Планета в целом движется к новой мировой войне столь последовательно, что возникает ощущение, что кто-то осознанно отдал приказ ее развязать, рассказал в соцсети Х геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 1 октября перед началом саммита Евросоюза в Копенгагене заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент, если кто-то из глав государств и правительств крупных держав допустит ошибку.

«Я считаю вероятным, что был отдан приказ подтолкнуть мир к третьей мировой войне и ядерному холокосту. Очень сложно объяснить все происходящее с помощью какой-либо другой гипотезы», — разъяснил профессор.

Ранее польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский сообщил, что Скандинавия может обезлюдеть из-за радиации, а Польша и ее «президент Иуда» покроют себя позором и станут виновниками мировой войны.

Тупиковая ситуация: какой будет Третья мировая война

По его словам, новое глобальное противостояние будет отличаться несколькими очагами, множеством разных войн. Он добавил, что в 2028 году есть шанс на некоторое улучшение ситуации.