С начала 2025 года количество случаев дезертирства и самовольного оставления части в ВСУ составило 156 360. Об этом свидетельствуют данные бюро расследований страны, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, число случаев самовольного оставления части достигло 137 481, а дезертирства — 18 879. По данным бюро, только около 31,5 тыс. из них добровольно вернулись в ряды украинской армии.

Количество случаев дезертирства и самоволок в среднем составляет примерно 17-18 тысяч в месяц, свидетельствуют данные. Без учета потерь убитыми и ранеными это практически соответствует притоку мобилизованных — около 20 тысяч, но не более 30 тысяч в месяц.

Раскрыто число дезертиров в ВСУ

При этом украинские СМИ на днях написали, что за девять месяцев 2025 года на Украине возбуждено свыше 160 000 дел, связанных с дезертирством и самовольным оставлением части. Аналитики указали на значительный рост числа случаев добровольного ухода из частей по сравнению с официальными дезертирствами.

До этого президент России Владимир Путин рассказал, что ВСУ потеряли более 44 тысяч бойцов за прошедший месяц. С января по август число дезертиров в рядах украинской армии составило примерно 150 тысяч человек.