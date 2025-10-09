Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили резервные подразделения на красноармейское направление, в том числе в сам Красноармейск (украинское название — Покровск) для сдерживания российских войск и контратак. Об этом корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, интервью опубликовано в его Telegram-канале.

«Красноармейское направление. Там также работа продолжается, в том числе и на территории Днепропетровской области для того, чтобы в полной мере был осуществлен охват Красноармейска. Противник контратакует, причем это видно и в самом Красноармейске. Противник перебросил туда резервные подразделения», — рассказал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что российские бойцы героически удерживают занятые ранее позиции на данном направлении, в том числе и на добропольском выступе, а также расширяют зону контроля. Несмотря на противостояние противнику, военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ стараются улучшить свои позиции.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российские войска окружили гарнизон ВСУ в Красноармейске с севера. При этом отмечается, что в городе идут тяжелые бои.