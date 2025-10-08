Глава Колумбии призвал граждан вернуться из Украины

Президент Колумбии Густаво Петро призвал наемников из своей страны вернуться из Украины, поскольку Киев плохо относится к ним. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Петро, Киев воспринимает колумбийских наемников как «низшую расу» и «пушечное мясо». Таким образом он прокомментировал новость от колумбийского издания Noticias Caracol, в которой сообщалось об удержании на Украине 35 колумбийских наемников, которые отказались продлевать контракт с ВСУ.

«Украинцы относятся к колумбийцам как к низшей расе. Я призываю колумбийских наемников, которых используют как пушечное мясо и направляют компании из Майами, немедленно вернуться в свою страну», — написал Петро.

Ранее колумбийские наемники заявили о похищении их ВСУ.