Запас ракет различных типов истощился на фоне конфликтов в Газе и на Украине, американские промышленные площадки не справляются с запросами военных, пишет обозреватель Ставрула Пабст в статье для аналитического портала Responsible Statecraft.

По ее данным, Пентагон, ссылаясь на низкие запасы боеприпасов, призывает оружейных подрядчиков ускорить производство ракет, удвоив или даже учетверив темпы производства, чтобы подготовиться к возможной войне с Китаем.

Пополнение уже истощенных запасов ракет важно для обеспечения боеготовности вооруженных сил США, подчеркнула автор статьи.

По оценкам военных экспертов, заметила обозреватель, масштабное наращивание производства ракет — трудоемкое, дорогостоящее и сложное с точки зрения логистики мероприятие, которое в конечном итоге может потерпеть неудачу без существенных финансовых обязательств со стороны Пентагона.

Специалисты полагают, что значительное наращивание ракетного производства может занять годы и, вероятно, потребует создания новых мощностей по производству оружия и инфраструктуры.

Так, военный обозреватель Майк Фреденбург пессимистично заявил, что даже при наличии надежного нового контракта, удвоение производства займет четыре года или даже больше.

В США рассказали об ответе России на пуск ракет Tomahawk

Аналитики считают, что пора оценить риски поддержки Украины и Израиля, и вновь сосредоточить столь необходимое внимание на национальных интересах США, даже если для этого придется перекрыть доступ другим странам.

Эксперты говорят, что намерения Пентагона удвоить или учетверить производство ракет, скорее всего, так и останутся амбициозными намерениями — если только они не будут подкреплены существенными контрактами для реальной поддержки этого процесса, констатировала Пабст.