Украинские ракеты выбирали время для атаки побольнее: били туда, где молодежь

Белгородская область опять стала жертвой бесчеловечной атаки украинских ракет и беспилотников на мирный город. Под ударом оказался поселок Маслова Пристань в Шебекинском районе. Как раз в начале рабочего дня, когда дети шли в школу, а взрослые - на работу, раздался сигнал воздушной тревоги...

Результатом этого очередного военного преступления стала гибель троих человек, еще около 10 человек получили ранения. Разрушен физкультурно-оздоровительный комплекс — сугубо мирный объект, повреждены жилые дома.

«Ребята, я не приду. Это все!» - с такими словами житель поселка ранним утром выложил в сеть видео своего жилища с крошевом стекла под ногами, порушенной мебелью.

Дом находился прямо напротив ФОКа — физкультурно-оздоровительного комплекса. Этот социальный объект был гордостью Масловой Пристани и местом притяжения для молодежи. В комплексе, открытом в 2014 году, можно было заниматься 12 видами спорта, в том числе боксом, фитнесом, волейболом. Теперь на его месте — голый остов из металлических балок и груда обломков.

В момент прилета снаряда в здании находилось 13 человек. Как рассказал белгородскому каналу инструктор комплекса Роман Злобин, «восемь посетителей занимались в тренажёрном зале, пять сотрудников находились внизу». Когда прозвучал сигнал тревоги, работник начали выводить всех из зала и уводить в раздевалку. «Кто-то успел выйти, кто-то нет» - говорит Роман.

Среди тех, кто не успел выйти, оказалась молодая учительница русского языка и литературы местной школы, которая перед уроками решила посетить спортивный зал. 25-летняя Евгении Кравченко в результате осколочного ранения скончалась на месте. Мать Евгении, Ирины Николаевна, также учитель русского языка и литературы с 25-летним стажем рассказала местным журналистам, что Женя скончалась практически мгновенно — осколок попал в голову. По ее словам, Евгения с детства мечтала стать учительницей, и несколько лет назад её мечта осуществилась — она начала работать в школе. Несколько месяцев назад Евгения вышла замуж. В соцсетях девушки последние кадры как раз со свадьбы. От удара по ФОКу погибли также двое мужчин, их личности пока не установлены.

Ранения получили и жители окрестных пятиэтажек. Одна из жительниц посёлка рассказывает: «И тут меня сильно волной с кровати сбросило на пол. Я бегом-бегом подниматься, оно второй раз волной». В результате женщина отползла в коридор, но двух своих котов до сих пор найти не может. ЕЕ соседка, у которой муж-ивалид 1 группы, выносили своего супруга на себе во время обстрела в коридор. И тем спасла его от ранений: вся кровать в осколках. Жителей двух пострадавших домов пока переселили в Пункт временного размещения — до экспертизы специалистов, которые должны установить, переживут ли пятиэтажки повреждения.

Во время налета кто- то бежал прятаться, а кто-то, напротив, бежал к ФОКу. Мужчина, оказавшийся неподалёку от комплекса во время атаки, ринулся на помощь пострадавшим: «Услышал прилёты, не растерялся, понял, что там люди, потому что соц. объект и побежал — начал помогать, начал вытаскивать из-под завала».

По последним данным, ранения получили 10 человек — все женщины. Одна из них получила медицинскую помощь на месте, остальные были госпитализированы. Четверо из них получили осколочные ранения, у остальных пяти предварительно диагностированы баротравмы.