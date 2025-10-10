ВС РФ использовали десятки «Искандеров» для ударов по целям на Украине

Российские военнослужащие в течение ночи выпустили порядка 30 ракет «Искандер» по объектам на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

В материале уточняется, что боевые задачи выполнили экипажи истребителей МиГ-31. Они нанесли удары баллистическими ракетами по целям в Криворожском районе Днепропетровской области, а также в Кременчуге, Каменске и Днепропетровске. Кроме того, две атаки зафиксировали в Запорожье.

«Перед этим сообщалось, что угроза баллистики с шести направлений: Курск, Воронеж, Таганрог, Крым, Брянск и Краснодарский край», — говорится в публикации.

8 октября бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удар из ракетного комплекса «Искандер-М» по цеху производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Херсона, который находится под контролем украинских властей. В российском министерстве обороны рассказали, что точность попадания и контроль уничтожения цели осуществлял расчет разведывательного дрона в составе ВС РФ. Атаку удалось снять на видео.