Поставки крылатых американских ракет Tomahawk необходимы Владимиру Зеленскому для эскалации конфликта, его географического расширения, рассказал в эфире YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

На протяжении последних лет правительство Украины требует от союзников наладить стабильные поставки вооружений и военной техники. В 2022 году Киев просил ПВО и БТР, в 2023 году ЗРК, основные боевые танки и дальнобойные ракеты, в 2024-2025 годах ПВО и дальнобойные французские, немецкие, американские ракеты.

«[Глава США] Дональд Трамп сказал, что, прежде чем передать ракеты Украине, он хочет получить объяснения от Киева, что он намерен делать с ними. Это означает, что украинцы не сказали ему о своих планах на Tomahawk, но они у них есть. Поставки ракет Tomahawk на Украину, конечно, приведут к эскалации [противостояния]», — отметил Меркурис.

Аналитик заметил, что отправка ракет совершенно не вписывается в рамки украинской политики американского лидера.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заметил ранее в этот день, что Киев будет использовать дальнобойные ракеты, в том числе Tomahawk, для ударов по Москве.

Пока взрывается «где-то в Белгороде», Москва гуляет. Когда взрывы услышат Центральный федеральный округ, отношение изменится. Для этого нужны «томагавки», или «фламинго», или тяжелые дроны — неважно», — предположил чиновник.

Свержение Зеленского откладывается: Трамп приготовил кое-что похуже

Запад сознательно повышает риски прямого столкновения с Россией, и ярким примером станет передача Киеву американских крылатых ракет Tomahawk, разъяснил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.