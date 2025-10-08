Схватку российского солдата с пятью бойцами ВСУ сняли на видео

Боец 60-й отдельной мотострелковой бригады в составе группировки российских войск «Восток» с позывным Мио в одиночку сразился с пятью военнослужащими Вооруженных сил Украины (СВО), выйдя победителем. Схватка попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Воин DV».

Кадры сняты в ходе боев за Новогригоровку Донецкой народной республики (ДНР). На них видно, как Мио бросает гранату в окно здания, где засел противник, а затем открывает огонь из автомата, в результате ликвидировав двоих человек. После этого российский военный укрывается в погребе, чтобы атаковать спасающихся бегством солдат ВСУ из засады. Затем на украинцев, получивших ранения, сбрасывает снаряд беспилотник.

По словам автора поста, слаженная работа штурмовика и дроноводов сыграла решающую роль в схватке.

«Ну и, конечно, железная выдержка и отточенные навыки воина из Приморья — амурчанина по происхождению», — написал он.

Ранее в сети распространилось видео рукопашного боя российского солдата из Якутии Андрея Григорьева с украинским военнослужащим. На кадрах, записанных в ДНР осенью 2024 года, запечатлен ножевой бой, из которого россиянин вышел победителем. В феврале президент России Владимир Путин наградил его медалью «Золотая звезда».