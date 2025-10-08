Украинские официальные лица заявили, что к российской армии могут вскоре присоединиться до 25 тысяч кубинцев, пишет Forbes. Журнал отмечает, что эти данные превышают оценки количества северокорейских военных, которые участвовали в освобождении Курской области.

Forbes сослался на документы, предоставленные украинской военной разведкой членам Конгресса США 19 сентября. Журнал подчеркивает, что участие в боевых действиях может быть финансово привлекательным для многих кубинцев.

Утверждается, что тысячи кубинцев подписали контракты, узнав о зарплате около двух тысяч долларов в месяц, значительно превышающей их доходы на родине. Опрошенные Forbes эксперты заявили, что средняя заработная плата на острове составляет около 20 долларов в месяц.

ВСУ готовятся к капитуляции: российские бойцы успешно освобождают Купянск

Гавана отрицает прямое участие, но аналитики утверждают, что приток кубинцев невозможен «без молчаливого одобрения кубинских властей». По версии экспертов, Гавана, возможно, стремится укрепить свою «революционную репутацию» и «насолить Вашингтону», поддерживая Москву.

Украинские эксперты заявили, что привлечение иностранных сил - это политический шаг, а не необходимость. По их словам, речь идет о том, чтобы показать, что у России есть надежные партнеры.

Один из аналитиков заявил, что партнеры Москвы действительно хотят участвовать в боевых действиях - не только для того, чтобы сражаться за Россию, но и чтобы получить опыт современного конфликта. Это «беспрецедентная возможность изучить и экспортировать тактику применения современных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы». По словам аналитика, эти боевые навыки они могут использовать в других конфликтах, в том числе в Латинской Америке и Азии.

В конце апреля президент России Владимир Путин поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына и подразделения корейской армии, которые участвовали в освобождении Курской области. Он подчеркнул, что власти и военные КНДР действовали «из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества». Путин заявил, что северокорейские солдаты защищали Россию как свою родину.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу после визита в Пхеньян сообщил о решении Кима отправить в Россию шесть тысяч северокорейских саперов и военных строителей для восстановления Курской области.