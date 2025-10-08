В зоне проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились необычной техники — израильской радиолокационной станции (РЛС) RADA. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, РЛС уничтожили бойцы группировки войск «Днепр», которые наносили удары по позициям противника близ населенных пунктов Лукьяновское, Малая Точкмачка и Степногорск в Запородье и сел Львово и Тягинка под Херсоном. Где именно дислоцировалось подразделение с РЛС RADA на вооружении, не уточняется.

Как рассказали в Минобороны, уничтоженная станция специализировалась на обнаружении воздушных целей. Авторы вестника кабмина, «Российской газеты», называли эту технику редчайшей.

Известно, что ВСУ были уничтожены российскими военными ранее.

Кроме указанной РЛС Украина потеряла несколько единиц вооружения образца НАТО — РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, самоходки KRAB, Panzerhaubitze 2000 и Caesar, а также американские бронемашины HMMWV и MaxxPro.

В ходе ежедневного отчета Минобороны России также сообщило об уничтожении железнодорожного состава, который использовался для транспортировки украинских войск.