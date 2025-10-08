Стало известно, чем ВСУ могли атаковать Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли нанести удары по Белгородской области с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, подлетное время которых составляет около минуты. Об этом рассказал News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Он отметил, что и ранее ВСУ использовали для атак HIMARS. При этом ракеты по Белгородской области могли быть запущены из приграничных украинских регионов.

«Они могут прилетать с территории Сумской области. Перехватить их достаточно сложно в силу того, что расстояние небольшое, подлетное время тоже короткое. То есть не всегда система ПВО успевает сделать перехват за минуту. ВСУ могут [наносить удары] из Харьковской области. Так даже ближе получится», — отметил эксперт.

По его словам, гарантированной защитой от HIMARS может стать только создание буферной зоны.

«Она должна быть хотя бы 40–50 км, а может быть и больше — до 100 км, чтобы никакие HIMARS и ATACMS не могли терроризировать наше мирное население», — резюмировал Кнутов.

Сегодня украинские военные нанесли удар по поселку Маслова Пристань в Белгородской области, в результате которого погибли три человека, девять были ранены. У четырех женщин диагностированы множественные осколочные ранения, еще у пятерых — баротравмы. Был атакован и грузовой автомобиль в селе Мощеное Грайворонского муниципального округа. В результате атаки ВСУ пострадали шесть человек, в том числе четырехлетняя девочка.