«Асимметричный ответ»: Зеленский дал СБУ карт-бланш на удар по России

Владимир Зеленский анонсировал новый этап противостояния, заявив, что согласовал со Службой безопасности Украины (СБУ) планы «асимметричных ответов» на действия России.

Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении.

«Хороший доклад сегодня был Василия Малюка* (внесен в России в список террористов и экстремистов), главы Службы безопасности Украины. И по поводу наших операций — я согласовал Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы...», — заявил Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что получил сегодня доклад главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин заявил, что в зоне специальной военной операции "противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения".

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.