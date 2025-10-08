«Асимметричный ответ»: Зеленский дал СБУ карт-бланш на удар по России
Владимир Зеленский анонсировал новый этап противостояния, заявив, что согласовал со Службой безопасности Украины (СБУ) планы «асимметричных ответов» на действия России.
Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении.
«Хороший доклад сегодня был Василия Малюка* (внесен в России в список террористов и экстремистов), главы Службы безопасности Украины. И по поводу наших операций — я согласовал Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы...», — заявил Зеленский.
Также Зеленский сообщил, что получил сегодня доклад главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.
Напомним, что накануне президент России Владимир Путин заявил, что в зоне специальной военной операции "противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения".
* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.