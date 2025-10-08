Удар «Искандера» по Херсону попал на видео

Российские войска при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Запечатлевшее момент удара видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На попавших в сеть кадрах видно, как ракета попадает в промышленное здание, после чего происходит взрыв, и над его крышей поднимается столб дыма и огня. Огромные клубы дыма также вырываются из окон здания.

Как уточнил в своем Telegram-канале военблогер Борис Рожин, объект обнаружили бойцы группировки войск «Днепр». Он был расположен на территории промышленного предприятия в Корабельном районе города.

ВСУ готовятся к капитуляции: российские бойцы успешно освобождают Купянск

Ранее в сеть попало снятое с беспилотника видео, запечатлевшее удар комплекса «Искандер-М» по скрытой позиции ракетной системы залпового огня HIMARS ВСУ. В результате атаки также были уничтожены не менее 15 украинских военных.