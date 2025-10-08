В России создан шлем "Соратник", он показывает солдату, где противник

Разработчики Москвы и Санкт-Петербурга создали прототип шлема с искусственным интеллектом "Соратник" - он способен анализировать обстановку на поле боя, подсказывая владельцу расположение товарищей и противника.

От обычного тактического шлема "Соратник" отличается дисплеем с камерой впереди и электронным блоком - в нем и живет ИИ, - сзади.

"Модуль с искусственным интеллектом получает информацию от камеры, БПЛА над полем боя, других бойцов с аналогичным оборудованием. ИИ будет анализировать данные и подсказывать военнослужащему, где находятся дружественные силы, а где - противник", - рассказали ТАСС в Народном фронте.

Тактическая информация выводится на дисплей перед левым глазом солдата. Правый остается свободным для прицеливания. Левши могут перевесить дисплей на удобную им сторону.

Модуль разработан московскими инженерами, петербургское КБ обеспечило сопряжение оборудования со шлемом.