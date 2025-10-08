Военблогер показал найденное в зоне СВО «чудовище»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют в зоне спецоперации мини-беспилотники. Об этом рассказал военный блогер Егор Гузенко.

На кадрах демонстрируется беспилотник размером с ладонь. Неизвестный автор видео говорит, что такие летательные аппараты практически бесшумны.

«Новое "чудовище" завелось в зоне СВО!» — гласит подпись Гузенко под видео.

Он указал, что такой дрон был обезврежен на одной из российских позиций. Несмотря на свои размеры, беспилотник снабжен боезарядом, подчеркнул блогер.

Ранее в Курской области появились украинские «дроны-ждуны». Такое неофициальное название получили беспилотники, которые залегают в засаде, атакуя проезжающие автомобили.