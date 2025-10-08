Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на российские объекты две управляемые авиабомбы. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы
© РИА Новости

Как рассказали в оборонном ведомстве, обе авиабомбы были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) России. Какой модели были сбитые бомбы, не уточняется. Известно, что ВСУ периодически используют управляемые французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров.

Кроме авиабомб ПВО уничтожила четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 218 дронов самолетного типа.

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по российскому региону резко возросло

Кроме того, в ежедневном отчете Минобороны объявило, что Украина лишилась железнодорожного состава для переброски войск в зону спецоперации.