Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на российские объекты две управляемые авиабомбы. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, обе авиабомбы были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) России. Какой модели были сбитые бомбы, не уточняется. Известно, что ВСУ периодически используют управляемые французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров.

Кроме авиабомб ПВО уничтожила четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 218 дронов самолетного типа.

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по российскому региону резко возросло

Кроме того, в ежедневном отчете Минобороны объявило, что Украина лишилась железнодорожного состава для переброски войск в зону спецоперации.