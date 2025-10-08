Юный сторонник «Азова»* сливал данные о родственнике в зоне СВО

Подростка из Красноярска задержали за участие в националистическом объединении «Азов» (признано террористической организацией, запрещено в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным СК, юноша был сторонником «Азова» и в апреле 2024 года вступил в его ряды путем общения в мессенджере. С апреля по август 2025 года он передавал своим подельникам информацию о расположении и деятельности штаба волонтерского отряда, который занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции (СВО). Кроме того, 17-летний подросток раскрыл личные данные своего родственника, который находится в зоне СВО.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической») УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали работавшего на спецслужбы Украины 24-летнего диверсанта, обвиняемого в подрыве автомобиля российского военнослужащего в Наро-Фоминске.