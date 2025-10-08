Новая страна может вступить в противостояние с Россией на Балтике

Российский посол в Оттаве Олег Степанов заявил, что Канада начала переговоры о присоединении к Совместным экспедиционным силам (JEF), которые возглавляет Британия. Дипломат заявил «Известиям», что в результате Канада может присоединиться к противостоянию с Россией в Балтийском море.

По словам Степанова, Британия давно подталкивала Канаду в JEF, но первое приглашение канадцы отвергли. Обсуждения возобновились после прихода к власти в США Дональда Трампа.

«Оттава по-прежнему не делает резких шагов, взвешивая все за и против с учетом американского фактора и натовской солидарности», - заявил посол.

В то же время Оттава подключается к отдельным инициативам JEF, подчеркнул дипломат. Он заявил, что канадские военные задействованы в учениях Совместных экспедиционных сил Tarassis, которые проводятся с сентября до конца октября. Степанов заявил, что на этих манёврах отрабатывается быстрое развертывание флота в условиях конфликта в Прибалтике и Северной Европе.

Совместные экспедиционные силы были созданы по инициативе Лондона в 2014 году. Помимо Британии, в состав JEF вошли Латвия, Литва, Эстония, Дания, Норвегия и Нидерланды. В 2017-м к силам присоединились Финляндия и Швеция.

Союзники объяснили необходимость создания JEF присоединением Крыма к России. «Известия» подчеркнули, что JEF действуют вне командной структуры НАТО, но они «призваны дополнять альянс».

Газета заявила, что после начала спецоперации JEF стали «одним из главных инструментов противостояния с Россией». Теперь эти силы охраняют инфраструктуру НАТО на Балтике и в Арктике, а также наблюдают за перевозящими российскую нефть танкерами.

Политолог Денис Денисов заявил «Известиям», что у Канады есть ресурсы и мощности по производству вооружений для ВМФ. Он подчеркнул, что это очень важно для Совместных экспедиционных сил, так как в них входит мало стран с развитым флотом.