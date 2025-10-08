Российские войска группировки «Север» отразили контратаку спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области. Об этом в среду, 8 октября, сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник ТАСС отметил, что на харьковском направлении противник провел одну контратаку силами спецроты, но успеха не имел и с потерями отошел на исходные позиции.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 27 сентября сообщил, что российские военные отразили массированную атаку беспилотников на севере региона. По его словам, среди мирных жителей пострадавших нет.

При ударе Вооруженных сил Украины по Новороссийску Краснодарского края погибла женщина, которая укрывалась в машине. Одна из горожанок рассказала, что поехала забирать ребенка из школы, когда внезапно произошел удар.

2 октября воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что при ночной атаке украинских беспилотников в регионе повреждены два жилых дома. Он добавил, что силы ПВО зафиксировали и уничтожили 38 БПЛА над двумя районами и одним городским округом области.

4 октября ПВО успешно отразила атаку беспилотников в городе Кириши Ленинградской области, уничтожив семь украинских дронов.