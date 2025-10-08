Связанный с Пригожиным канал опубликовал пост о битве за Бахмут

Связанный с основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Telegram-канал «Кепка Пригожина» опубликовал пост о годовщине битвы за Артемовск (старое название — Бахмут).

Авторы публикации напомнили, что бои стали самой масштабной операцией «Вагнера» и продлились 224 дня.

«Одно из самых кровопролитных сражений, начавшееся еще на подступах к Попасной, закончилось поднятыми флагами на западных окраинах Бахмута», — говорится в публикации.

Бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находились Евгений Пригожин и вся верхушка ЧВК «Вагнер», разбился в Тверской области 23 августа 2023 года, шансов выжить не было ни у кого на борту.

