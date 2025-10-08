ВСУ готовятся к капитуляции: российские бойцы успешно освобождают Купянск

Российские военные взяли в клещи Купянск Харьковской области, и ситуация там для Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне сложная. О том, что происходит в городе, рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

2 октября в ходе XXII пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил о том, что «Западная» группировка ВС России почти забрала две трети Купянска и «центр уже в наших руках». Путин также добавил, что в настоящее время боевые действия идут уже в южной части города.

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, российские военные выбили противника за реку Купянка, и вряд ли ВСУ смогут долго удерживать пивзавод, где сейчас закрепились.

«Да, пивзавод — урбанистическое здание, однако, чтобы его оборонять, необходимо иметь, во-первых, личный состав, во-вторых, технику и вооружение, в-третьих, самое главное, боеприпасы. Ни первого, ни второго, ни третьего у ВСУ нет», — констатировал Матвийчук.

При этом он отметил, что Купянск взят в клещи и украинскую группировку в городе ««обнимают» со всех направлений, что говорит о предстоящем полном окружении». По сути, сейчас осталась только одна дорога для отступления, констатировал он.

«Обычно мы всегда оставляем одну дорогу, чтобы противник не ожесточался и не упорствовал сильно в обороне, а чтобы он мог отойти», — пояснил военный эксперт.

Полковник Матвийчук также обратил внимание на то, что после форсирования реки российскими военными подразделения Вооруженных сил Украины в Купянске «теряют территорию, теряют позиции» и находятся на грани «полного уничтожения».

«Группировке ВСУ отдали приказ держаться, не отступать, так как Купянск — ключ к логистике всей южной группировки. Падение Купянска — это выход на Харьков, который, как известно, является промышленным центром. Там располагаются тракторный завод, танковый завод, два авиационных завода, авиационно-ремонтный завод», — пояснил эксперт.

Однако он усомнился в том, что Купянск станет «братской могилой» для ВСУ. По мнению военного эксперта, «очень скоро украинская группировка созреет для капитуляции».