В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Днепропетровской области и о продвижении в Запорожской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 8 октября.

Удар «Ланцета»

Расчет российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил американскую гаубицу M777 в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Оператор беспилотника «Суперкам» по выстрелам обнаружил находившуюся в лесу гаубицу.

Оператор передал координаты цели расчету «Ланцета». В Минобороны подчеркнули, что барражирующий боеприпас уничтожил M777 вместе с расчетом ВСУ.

Удар «Гвоздики»

Артиллеристы ВС РФ уничтожили замаскированные пункты управления беспилотниками ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Удары по целям были нанесены из самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика».

Позиции ВСУ в лесопосадках были обнаружены во время воздушной разведки с беспилотников. После получения координат артиллеристы нанесли удар по целям 122-миллиметровыми снарядами. Все цели, включая оборудование, средства связи и живую силу ВСУ, были поражены, подчеркнули в Минобороны.

Удар «Града»

Реактивная система залпового огня «Град» обеспечила продвижение штурмовых групп ВС РФ в районе села Малая Токмачка Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Расчет «Града» нанес удар по позициям ВСУ, обеспечив прикрытие российским штурмовикам.

В результате ВСУ потеряли до десяти военнослужащих, станцию радиоэлектронной борьбы, пулеметные огневые точки и автомобиль. После этого российские штурмовики заняли новые позиции.

Операция Су-34

Российский истребитель Су-34 уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Южная».

Удар по целям был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение, что цель уничтожена, экипаж вернулся на аэродром вылета.

Прорыв в Алексеевку

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что российские силы прорвались в село Алексеевка Днепропетровской области. Об этом сообщают «Аргументы и факты». По словам военкора, ВС РФ зашли в южную часть Алексеевки после дистанционных ударов по ВСУ севернее Степового и Вербового.

Удар по тренировочному лагерю ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Черниговской области под удар попал тренировочный лагерь ВСУ. Об этом Лебедев рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, в лагере тренировались добровольцы, там шла подготовка к штурмовым действиям с применением беспилотников.

Взрывы под Черниговом

Лебедев рассказал РИА Новости, что серия взрывов произошла в районе оборонного предприятия под Черниговом. По его данным, завод производил системы контроля и наведения для украинских дальнобойных ракет и беспилотников.

Операция в Сумской области

Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что ВС РФ ликвидировали украинскую диверсионную группу вместе с командиром. Операция была проведена в районе села Садки в Сумской области. По словам собеседника агентства, в состав группы входили офицеры ВСУ.