На Украине сообщили о десятках взрывов и пожарах после ударов «Гераней»

Более 21 удара нанесли «Герани» в начале ночи в Одессе и области, слышна стрельба и десятки взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) со ссылкой на местные паблики, которые публикуют кадры с последствиями атак.

Отдельно отмечается, что был поражен порт в городе Ильичевск, он загорелся. Также пылает судоремонтный завод.

Удары "Гераней" остановили добычу газа на четырех объектах Украины

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России атаковали дронами «Герань» энергообъекты в Нежине Черниговской области. После удара более 4,5 тысячи абонентов остались без света. Также российские войска атаковали железную дорогу, из-за чего движение поездов в Нежин прекратилось. Помимо этого, они нанесли удар по складам транспортной компании «Укрзализныця», что вызвало пожар.