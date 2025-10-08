Сжегший паспорт на СВО британец объяснил свое решение

Доброволец из Великобритании Эйден Миннис, участвующий в спецоперации на стороне России, объяснил, почему принял решение отказаться от британского подданства. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Эйден Миннис опубликовал видео, в котором сжигает свой паспорт, стоя на фоне флага России. Он подчеркнул, что «будет стоять твердо до конца» и произнес – «Слава России».

По словам британца, он не сможет вернуться на родину, так как ему грозит тюремное заключение.

«Там приняли новый закон, по которому можно лишить гражданства любого, кто, по их мнению, представляет угрозу национальной безопасности, и я подпадаю под этот список. Не говоря уже о клевете на меня со стороны СМИ, с которой я столкнулся, преследовании и насилии по отношению к моей семье, живущей там», - пояснил Миннис.

Боец отметил, что в определенный момент понял, что больше не хочет «быть частью этой сатанинской страны».