В США рассказали об ответе России на пуск ракет Tomahawk

Ответ России на потенциальные удары дальнобойными ракетами Tomahawk не заставит себя ждать. Такое мнение высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала политолога и профессора Гленна Дизена.

«В тот момент, когда «Томагавк» запустят по России, у русских не останется иного выбора, кроме как предположить, что эта ракета может нести ядерный заряд, и тогда ей придется действовать соответственно», — сказал Риттер.

Эксперт отметил, что Россия не может позволить Североатлантическому альянсу размещать дальнобойные вооружения на территории Украины.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что дальнобойные ракеты Tomahawk американского производства уже могут находиться на территории Украины.

В свою очередь председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предупредил, что решение предоставить Украине ракеты Tomahawk «выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России».