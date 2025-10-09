Политолог назвал симметричный ответ России на угрозы поставки Tomahawk Украине

Военное сотрудничество с Кубой можно считать равноценным ответом Москвы на угрозы США поставить Украине ракеты Tomahawk. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, ратифицированное соглашение максимально расширяет военное сотрудничество, а также позволяет в рамках двустороннего взаимодействия по согласию с правительством Кубы размещать практически любые наступательные системы на территории республики.

Степанов добавил, что для стабилизации баланса сил и формирования паритета было бы оправданным ответом поставлять Кубе современные виды вооружений. Например, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и баллистические ракеты «Орешник».

Накануне Совет Федерации РФ на пленарном заседании ратифицировал межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с Кубой.

6 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение об отправке ракет Tomahawk на Украину. Однако, по словам главы государства, сначала он хочет выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты.

