Пленный из ВСУ рассказал о проблемах со снабжением

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы со снабжением, иногда бойцы не получают еду на протяжении нескольких дней. Об этом сообщил украинский военнопленный в беседе с ТАСС.

© Lenta.ru

«Снабжение ужасное. <…> Я ехал с двумя бутылками воды, с одним сухпаем (сухим пайком — прим. «Ленты.ру»). Мне говорили, что на 12 дней, оказался я там на 32 дня. Я бы не выжил на такое количество, не протянул бы столько на один сухпай», — делится военнослужащий.

В ВСУ признали отправление добровольцев в подвалы

В дальнейшем позиции его группы начали все чаще обстреливать, и водители, которые доставляют продукты, отказались туда ездить. Однажды солдаты сидели без еды и воды на протяжении трех дней. Они были вынуждены набирать воду из болота и есть лапшу быстрого приготовления.

Тогда командование решило снабжать группу при помощи дрона «Баба-яга», однако это не улучшило положение. Как поделился солдат, сухие пайки и вода скидывались с высоты, так что в итоге все разбивалось. «Пакет сверху целый, ты раскрываешь, у тебя весь борщ там плавает. Ну все галеты побиты, все побито. Но каша еще, может, живая осталась», — рассказал пленный.

Ранее британский доброволец Эйден Миннис рассказал, что моральный дух ВСУ находится на рекордно низком уровне.