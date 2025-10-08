Раскрыты подробности атаки БПЛА на РФ ночью

Над Россией за ночь нейтрализовали 53 украинских беспилотника
В ночь на среду дежурные средства противовоздушной обороны поразили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российской территорией, сообщило Минобороны.
Над Белгородской областью сбили 28 дронов, над Воронежской – 11, над Ростовской – шесть, указало ведомство в своем Telegram-канале.
По два сбили над Брянской и Курской областями, по одному – над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.
Ранее ночью глава Воронежской области Александр Гусев сообщал, что порядка 10 дронов выявили и сбили над регионом.
Вечером во вторник средства ПВО нейтрализовали в небе над Россией 30 украинских беспилотников.