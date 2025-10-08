Раскрыты подробности атаки БПЛА на РФ ночью

В ночь на среду дежурные средства противовоздушной обороны поразили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российской территорией, сообщило Минобороны.

Над Белгородской областью сбили 28 дронов, над Воронежской – 11, над Ростовской – шесть, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

По два сбили над Брянской и Курской областями, по одному – над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.

Ранее ночью глава Воронежской области Александр Гусев сообщал, что порядка 10 дронов выявили и сбили над регионом.

Вечером во вторник средства ПВО нейтрализовали в небе над Россией 30 украинских беспилотников.