Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 9 октября, выпустили почти два десятка беспилотников по России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 19 летательных аппаратов. Больше всего из них — 19 — сбили над Волгоградской областью.

Еще 9 летательных аппаратов перехватили над Волгоградской областью, 3 —над Брянской и Курской областями, по 1 — над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Вечером 8 октября за три часа дежурные средства ПВО сбили почти 30 летательных аппаратов за три часа. Под удар попали Брянская, Ростовская, Воронежская, Курская и Белгородская области.