В США задержали и отменили тысячи рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров

Некоторые аэропорты США задержали и отменили тысячи рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров на фоне шатдауна. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

В штате Калифорния аэропорты Денвера, Ньюарка и Нью-Джерси столкнулись с проблемами из-за нехватки персонала.

По данным сервиса FlightAware, 6 октября в Соединенных Штатах было задержано около шести тысяч рейсов. Телеканал отмечает, что это максимальный уровень с лета 2022 года, когда полеты массово возобновились после отмены ограничений по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что американские военные остались без зарплат из-за шатдауна. Семьи военнослужащих обращаются за продовольственной помощью из-за финансовой нестабильности.