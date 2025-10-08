ТАСС: под Сумы перебросили оперативный отряд "Дозор" погранслужбы Украины
Подразделения 10-го отряда "Дозор" погранслужбы Украины переброшены с волчанского на сумское направление и уже понесли первые потери.
"С волчанского на сумское направление переброшены подразделения 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор" Государственной пограничной службы Украины, которые уже понесли первые потери", - сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Отряд "Дозор" еще до СВО тренировали американские инструкторы, также США передавали для него оснащение.
