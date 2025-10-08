Согласно информации, опубликованной газетой «Известия», западные страны передают Вооружённым силам Украины устаревшее стрелковое оружие, ранее списанное в Европе, что может свидетельствовать об истощении мобилизационных резервов НАТО.

Эксперты, изучившие трофеи Южной группировки войск на территории Донецкой Народной Республики, обнаружили среди захваченных образцов три уникальные единицы: американский карабин Colt M933, немецкий автомат Haenel Mk556, а также турецкую копию пулемёта FN Minimi.

Специалисты пояснили, что карабин Colt M933 редко встречается даже в американской армии, и предположили, что Киев получил партию, изначально предназначенную для Афганистана. Немецкий автомат Haenel Mk556 с позолоченным покрытием, по их мнению, является следствием неудачного тендера на новый автомат для бундесвера. Что касается турецкого пулемёта, эксперты отметили его низкую надёжность, указав, что у одного из образцов отсутствует спусковой крючок, который треснул и отломился в ходе эксплуатации.

