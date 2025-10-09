Поставки западного оружия Украине не повлияют на исход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил РИА Новости британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в СВО на стороне России.

По его словам, снабжение Киева деньгами и оружием лишь продлевает конфликт и ведет к краху западных стран.

«Это не повлияет на исход войны, но они виновны в гибели множества российских граждан и солдат. Давайте не будем забывать об этом», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Эйден Миннис сжег свой паспорт в знак поддержку России. Этот жест боец СВО сделал в знак протеста против закона, который позволяет лишать гражданства тех, кто «участвует в чем-либо, что, по их мнению (Британии — прим. «Ленты.ру»), вредит их стране».