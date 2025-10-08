Россия в конфликте на Украине применяет большое количество беспилотников, США не готовы к таким методам ведения войны и в случае противостояния никак не смогут с этим бороться. Таким мнением в беседе с газетой администрации Барака Обамы.

© Lenta.ru

«Эти рои беспилотников фундаментально меняют методы ведения войны, и мы, Соединенные Штаты, оказались в проигрыше — мы недостаточно быстро развиваем способности справляться с этими новыми вызовами», — считает аналитик.

Он убежден, что Вашингтону необходимо модернизировать свои беспилотники, чтобы США могли что-то противопоставить России.

Ранее военный аналитик Франц-Штефан Гади признал, что Россия достигла прогресса в дронах.