Российские системы ПВО, начиная от «Осы-АКМ» и заканчивая «Тор-М2» и «Бук-М2», способны эффективно сбивать американские крылатые ракеты Tomahawk и украинские «Нептуны». Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью.

© Официальный сайт Министерства обороны РФ

«В конфликте против Ливии в 2011 году американцы запустили 112»Томагавков», которые практически уничтожили всю систему противовоздушной обороны этой страны. То есть обычно «Томагавки» используют для первого обезоруживающего удара», — пояснил Алексей Леонков для «Лента.ру».

Эксперт напомнил, что первая модификация ЗРК «Оса» успешно сбила Tomahawk еще в 1991 году. По его словам, уничтожение таких целей для современных российских систем не представляет сложности, однако результат зависит от массовости атаки.

Ранее Песков назвал серьезной эскалацией возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk. Представитель Кремля призвал дождаться официальных заявлений США по этому вопросу.