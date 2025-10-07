В Липецке обнаружили взрывоопасные обломки БПЛА

В Липецке на улице Буденного обнаружили взрывоопасные обломки беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"На месте работают специалисты-взрывотехники и экстренные службы", - говорится в публикации.

Артамонов уточнил, что в рамках принимаемых мер по обеспечению безопасности главе города Роману Ченцову поручено организовать эвакуацию части местных жителей и разместить их в пунктах временного размещения.

Губернатор также призвал население соблюдать спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

Улица Буденного располагается в микрорайоне Матырский в Левобережном округе Липецка.