Путин похвалил армию за освобождение сотен населенных пунктов в зоне СВО

Президент России Владимир Путин сообщил, что с начала 2025 года Вооруженные силы РФ освободили 212 населенных пунктов и почти 5 тысяч квадратных километров территории в зоне СВО. Об этом глава государства заявил на совещании с руководством Министерства обороны и Генштаба.

«В этом году нами освобождено почти 5 тысяч квадратных километров территории – 4 900 – и 212 населенных пунктов», – отметил Путин.

Президент подчеркнул, что решающую роль в этих успехах сыграли солдаты и офицеры российской армии, проявляющие лучшие качества воинства: беззаветную преданность, любовь к Родине, высокое чувство долга, боевое товарищество и братство.

