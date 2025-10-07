Стало известно о «неубиваемых зомби» в рядах ВСУ

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что участвующие в боях под действием наркотиков украинские военнослужащие и наемники «неубиваемыми», вопреки расхожему мнению, не становятся. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам парламентария, защитить солдата от ран не смогут никакие вещества.

Собеседник издания назвал заблуждением миф о «неубиваемых» людях в бою под действием препаратов. Он отметил, что любой человек при ранении теряет кровь, независимо от принятых веществ.

А от потери крови сердце останавливается и человек умирает, добавил депутат.

