Герасимов доложил Путину о наступлении ВС РФ в Запорожской области

Вооруженные силы России продолжают наступление вглубь оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом 7 октября сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

© сайт Министерства обороны РФ

«Группировка войск „Восток“ продолжает наступать вглубь обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях», — сообщил Герасимов Путину во время совещания.

Его слова передаются на сайте Кремля. Начальник Генштаба отметил, что действия российских военных направлены на расширение контроля над ключевыми участками фронта.

Ранее, 2 октября, президент России Владимир Путин сообщил о вхождении российских войск в города Константиновка, Северск и Красноармейск, а также о развитии наступления на нескольких направлениях в зоне СВО. Тогда отмечалось, что продвижение осуществляется в условиях плотной обороны ВСУ и российские силы планомерно расширяют зону контроля на донецком и луганском направлениях.