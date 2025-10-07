Герасимов доложил Путину об ударах по Украине

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить массированные удары по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) на территории Украины. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с участием президента России Владимира Путина.

© сайт Министерства обороны РФ

«По планам Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины», — заявил Валерий Герасимов, обращаясь к главе государства во время обсуждения текущей оперативной обстановки.

Источником информации выступает пресс-служба Кремля.

Ранее, как сообщало Минобороны РФ, российские войска нанесли удары по украинскому предприятию авиационной промышленности, складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ в 147 районах страны. Особое внимание уделялось объектам, связанным с производством и ремонтом беспилотников, а также логистическим узлам и центрам подготовки иностранных наемников, что свидетельствует о комплексном подходе к ослаблению военного потенциала Украины.