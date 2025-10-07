Путин: киевский режим пытается наносить удары по абсолютно мирным объектам в РФ

Киевские власти наносят удары по мирным объектам в России, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи покровителям с Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза.

"Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения. И на этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары в глубь российской территории по абсолютно мирным объектам", — заявил Путин.

Президент отметил, что киевскому режиму это не поможет. А задача властей – обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и энергетической.