Путин заявил об отступлении ВСУ по всей линии фронта

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия удерживает стратегическую инициативу в зоне ведения боевых действий. Он отметил, что ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения.

"Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения", - , приводит ТАСС слова президента.

Такое заявление он сделал во время совещания с руководством Минобороны и Генштаба, командующими группировками войск в зоне СВО. По словам Путина, в 2025 году ВС РФ установили контроль над почти 5000 квадратных километров территории.

Путин также добавил, что решающую роль в этом сыграли российские солдаты и офицеры. Кроме того, он также попросил передать личному составу ВС РФ слова благодарности за ежедневное мужество и героизм.