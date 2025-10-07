Украина начала использовать ракеты «Фламинго» для ударов вглубь России

Украина уже использует дальнобойные крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» собственного производства. Об этом пишет британский журнал The Economist.

© Global look

По данным издания, стоимость одной такой ракеты составляет около 500 тысяч долларов.

В статье отмечается, что они значительно быстрее беспилотников, при этом летают над землей всего в 50 метрах, обладают огромной мощностью и имеют дальность более 3 тысяч километров.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что на Украине уже находятся крылатые ракеты «Томагавк» от США. По словам аналитика, источники сообщили о поставке из Польши некоторых грузов, напоминающих по форме и по маркировке поставки «Томагавков»