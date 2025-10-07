Десантнице Бундесвера оторвало ногу на учениях

Крупные военные учения Бундесвера под названием «Зеленая комета» в земле Саксония-Анхальт закончились трагедией. 28-летней военнослужащей парашютно-десантного полка пришлось ампутировать ногу после того, как ее зажало между двумя бронемашинами, сообщает немецкое издание Bild.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошел 26 сентября в учебном центре сухопутных войск в Гарделегене. Во время завершения полевых маневров один из броневиков Mungo столкнулся с транспортером Widder. Девушка-десантник, стоявшая в этот момент между машинами, получила тяжелейшие травмы.

Пострадавшую экстренно доставили вертолетом в университетскую клинику Магдебурга. Врачи боролись за ее жизнь, но одну ногу спасти не удалось — ее пришлось ампутировать. Вторую ногу медики смогли сохранить. По словам представителя части, сейчас состояние девушки стабильно, ее жизнь вне опасности, и врачи уже планируют реабилитацию. В ходе инцидента легкие ранения получили еще трое военнослужащих.

Стоит отметить, что это уже не первая трагедия на полигоне в Гарделегене, который приобретает дурную славу. В апреле этого года здесь погиб 21-летний нидерландский солдат, а в феврале 2023-го при столкновении бронемашин были ранены сразу двенадцать человек.