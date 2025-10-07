Балтфлот отработал оборону против десанта НАТО

Балтийский флот России отработал оборону против десанта НАТО под Калининградом. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщает газета «Известия».

В мероприятии, прошедшем с участием отряда БАРС-39 из Калининграда на одном из полигоне Балтфлота, также отрабатывалось противодействие безэкипажным катерам и малоразмерным плавсредствам противника.

«На Калининградскую область сейчас оказывается сильное давление и со стороны других стран, входящих в Североатлантический альянс. Поэтому там нам надо быть готовым к любым провокациям», — заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

В сентябре аналитик Василий Дандыкин рассказал изданию, что НАТО на учениях Neptune Strike в Балтийском мор отрабатывает элементы блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области.

В том же месяце обозреватель американского издания Defense News Майкл Пек заметил, что настольная игра Littoral Commander: The Baltic позволяет ответить на вопрос «Что будет, если Россия вторгнется в Прибалтику?».