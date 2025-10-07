Хегсет одобрил создание нового истребителя-невидимки

Глава Пентагона США Пит Хегсет утвердил решение о переходе к следующему этапу программы по созданию истребителя нового поколения для ВМС, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Собеседник агентства уточнил, что министр принял решение о продвижении проекта вперед в пятницу, 3 октября.

Подрядчик для разработки и производства палубного самолёта, получившего обозначение F/A-XX, будет выбран уже на этой неделе, заметил источник. Он добавил, что в тендере участвуют корпорации Boeing и Northrop Grumman.

Новый самолет должен будет заменить стоящие на вооружении палубные F/A-18E/F Super Hornet, эксплуатируемые с 1990-х годов. Планируется, что первые серийные самолеты поступят на вооружение в 2030-х годах, заметил автор статьи.

Ранее сообщалось, что в марте 2025 года ВМС США приняли решение исключить Lockheed Martin Corp из конкурса на создание нового палубного истребителя-невидимки.