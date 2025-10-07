В России назвали слабое место крылатых ракет Tomahawk

Крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»), которые США могут передать Киеву, летят на дозвуковых скоростях. Слабое место ракеты назвал Telegram-канал «Военная хроника».

«Слабое место у "Томагавков" имеется: дозвуковая скорость и радиолокационная заметность, которая гораздо больше, чем у (крылатых ракет воздушного базирования — прим. «Ленты ру») Storm Shadow или JASSM-ER», — говорится в сообщении.

Автор подчеркнул, что защиту от таких ракет может обеспечить эшелонированная система противовоздушной обороны (ПВО). В нее могут входить самолеты дальнего радиолокационного обзора А-50У и истребители Су-35С с ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности Р-37М.

Решение о возможности передачи киевскому режиму крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк") уже "вроде бы" принято американской стороной. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

Как отметил политик, "в целом" решение относительно этих ракет, которые выпрашивают украинские власти, принято, однако необходимо "знать, что они с ними сделают" и "куда они их направят".

Трамп не стал уточнять, в чем состоит его решение, заявив, что "задал бы определенные вопросы" представителям Украины. При этом президент Соединенных Штатов заверил, что не добивается эскалации конфликта между Москвой и Киевом, сообщает ТАСС.

Около двух тысяч российских объектов окажутся в зоне действия американских крылатых ракет Tomahawk в случае, если украинская сторона получит соответствующее вооружение.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

«В радиусе действия 2500-километрового варианта Tomahawk находится не менее 1945 российских военных объектов, а в радиусе действия 1600-километрового варианта — не менее 1655», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что украинская сторона может значительно ухудшить боеспособность армии России на линии боевого соприкосновения, нацелившись на уязвимое подмножество тыловых опорных районов, которые обеспечивают и поддерживают российские операции.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России способны сбивать ракеты Tomahawk и Barracuda, передачу которых ВСУ допускают. Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

«Сюрпризов не будет. Они (ракеты Tomahawk — прим. «Ленты ру») сделаны без применения технологии невидимости "стелс", известны все их характеристики. "Барракуда" имеет стелс-конфигурацию, но наша ПВО сейчас сбивает более совершенные и скоростные Storm Shadow/SCALP-EG», — сказал он.

В публикации отметили, что в случае массовых поставок западных ракет Киеву ПВО России ждет непростое противостояние. При этом применение ракет не изменит расклад сил на поле боя.

Российские средства противовоздушной обороны смогут сбивать ракеты «Томагавк» и «Нептун». Уверенность в этом выразил военный эксперт Алексей Леонков.

В беседе с Lenta.ru он отметил, что выполнять эту задачу могут средства ПВО ВС России, начиная с ЗРК «Оса-АКМ» и заканчивая «Тор-М2» и «Бук-М2».

Собеседник издания добавил, что для российских средств ПВО это не станет трудной задачей, однако многое, по его словам, зависит от количества выпущенных ракет.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с RT предположил, что ракеты «Томагавк» уже могли доставить на Украину.

«Есть инсайдерская информация о том, что из Польши были поставлены некоторые грузы, которые по форме и по маркировке напоминают «Томагавки». Возможно, что они уже на Украине», — отметил собеседник RT.

Однако, по его словам, возможные поставки «Томагавков» Украине не повлияют на фронтовую ситуацию.

«Чтобы они что-то изменили, нужно хотя бы 400—500 штук. А точечные удары абсолютно ничего не принесут. Это во-первых. Во-вторых, «Томагавки» предназначены для запуска с морской платформы. Или подводной, или надводной. Наземные есть, но их, если я не ошибаюсь, всего две», — заключил Матвийчук.

