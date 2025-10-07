В Словакии заявили о невозможности военной помощи Киеву

Военная помощь Украине со стороны Словакии невозможна. Об этом заявил вице-премьер-министр обороны Словакии Роберт Калиняк, пишет РИА Новости.

© Газета.Ru

Он исключил военный характер помощи Украине в рамках подписанного в Киеве соглашения с украинским министром обороны Денисом Шмыгалем.

«Исключаю в рамках этого соглашения любое оружие или военный тип помощи с точки зрения оружия или боеприпасов», — сказал он.

Накануне Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить от Словакии пять машин для разминирования Bozena. Он добавил, что словацкая сторона предоставит Украине эти машины, а также инженерную и строительную технику.

До этого министр обороны Украины заявил, что в случае продолжения боевых действий Украине потребуется не менее $120 млрд в 2026 году. Он отметил, что даже в случае прекращения военных действий, для поддержания армии в состоянии готовности к возможной новой агрессии потребуется сумма, не намного меньшая.