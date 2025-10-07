Экипаж "Ноны-СВК" ликвидировал командный пункт вражеских беспилотников

Военнослужащие группировки войск "Центр" на самоходном миномете "Нона-СВК" уничтожили позицию взлета вражеских дронов на Красноармейском направлении. Об этом сообщило минобороны РФ.

Бойцы поделились своим опытом работы на "Ноне-СВК". При получении задачи они занимают позицию, наводят машину на цель и выполняют серию выстрелов до полного уничтожения противника. Высокая точность миномета позволяет уничтожать цели минимальным количеством боеприпасов.

Самоходный миномет 2С23 "Нона-СВК" создан для подавления живой силы, техники и вооружения противника, имеет равную с любым бронетранспортером защищенность и подвижность. Его башня оснащена уникальной артиллерийской системой, обладающей свойствами как миномета, так и гаубицы. Способен вести точный огонь без предварительной подготовки, с закрытых позиций и прямой наводкой. При этом стрельба ведется любыми типами мин для гладкоствольных и нарезных минометов, в том числе осветительными, дымовыми и активно-реактивными.

Любое промедление, по словам военнослужащих, чревато прилетами дронов.

"Если уже один раз нас накрыли вражеской артиллерией, то, соответственно, мы огневую точку меняем", - рассказал механик-водитель "Нона-СВК".

Мобильность и точность - явное преимущество при работе с этой машиной. Решать проблему собственной защиты от дронов противника нужно каждый день. Успех в бою достигается постоянной сменой огневых позиций, маскировкой, заранее продуманными маршрутами движения и непрерывным контролем за воздушной обстановкой.